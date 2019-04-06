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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 908
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Конечно для того, чтобы изменить курс государства на полиязычие и латиницу - одних каментов мало. Даже если их будет миллион.


Всё будет нормально, полиязычие уже даёт определённые результаты, латиница не за горами и в тридцатку войдём со временем.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1761
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
полиязычие уже даёт определённые результаты

Какие например? А затраты на полиязычие сопоставимы с результатами? А проблем, неудобств нет никаких?
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 908
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:


Зачем одно и тоже несколько раз повторять, указал-же выше, по ключевым вопросам приняты решения и от вас ничего не зависело и не будет зависит.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1761
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
от вас ничего не зависело и не будет зависит.

Вот она, долгожданная фраза дня.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 908
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вот она, долгожданная фраза дня.


Почему-же, пост за №724 ранее отмечал.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1761
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Ну так если ни на что повлиять нельзя - то к чему тут ваши переживания?
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2795
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.04.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
то к чему тут ваши переживания?

Дык я ему про тоже, ан нет, за страну переживает 8-)
от имени Президента говорить приходится 8-)
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2795
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.04.19 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer: С какой стати вы были против или за,
Цитата:
Kairat stayer: А что не так?

Вот только вас двуличие спросить забыли :lol: :-P

[Исправлено: elektron, 06.04.2019 - 16:26]
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