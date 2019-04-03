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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 893
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.04.19 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
ом


Шашлык-машлык, это конечно хорошо, но сокращённый ник быстрого, дерзкого и резкого как ракета человека написал маленькими буквами ом, некрасиво-же, как будто не особо радуешься, да и женщинам некоторым он нравится смотрю.Цитата:
kbkz1980:
Поздравляю дядю ОМ
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3235
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 08:44
Комментарий удален модератором.
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 893
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
доморощенный, агент, "цвет" нации. правда мысли на уровне ясельной группы детского сада.


Как всегда шовинизм, ярлыки не вешай.
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2778
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.04.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не ну это только во флуд!
Цитата:
Kairat stayer: Недавно переписывался с одним дипломатом по электронной почте, между делом спросил, могут ли иностранные граждане вмешиваться в наши внутренние дела? Так он ответил утвердительно нет, подробности не буду раскрывать.


Смею Вас заверить, что никакого вмешательства, особенно в Ваши, внутренние дела не происходит. :lol: :lol: 8-)
Почитайте правила форума. :-P

И хватит ярлыки может вешать? 8-)
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 893
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И хватит ярлыки может вешать?


Ага, иностранцы, рука запада!Цитата:
elektron:
во флуд!
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3235
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
иностранцы


не смог стерпеть. дорого,но ..
как так человек опустился. кого СССР сделало человеком, а не о ..
ниже плинтуса.
сранцы. похоже национализм прет.

лента
//При этом в самом Казахстане общество все сильнее раскалывается на бедное архаичное большинство, говорящее по-казахски, и «цвет нации» — образованное русскоязычное меньшинство. После ухода Нурсултана Назарбаева последние начали массово покидать страну, что грозит ее экономике серьезными потрясениями.//
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2778
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.04.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Ага, иностранцы, рука запада!

Цитата:
Kairat stayer:
Как всегда шовинизм, ярлыки
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16018
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.04.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Ага, иностранцы, рука запада

Работник разных Правоохранительных Органов-
всегда Прав... :lol: :oops:
С Праздником, Кайрат... :lol: :-o
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 893
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
При этом в самом Казахстане общество все сильнее раскалывается на бедное архаичное большинство, говорящее по-казахски, и «цвет нации» — образованное русскоязычное меньшинство.


За всех не говори, людей на национальности не дели, в обществе большинство давно двуязычные, свободно владеют как русским и казахским языками, особенно молодёжь, часть из них уже тремя языками владеют, для тебя может это неприемлемо, но реальности таковы. Я сам двумя языками владею, хотя школу на казахском языке оканчивал.
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 893
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Работник разных Правоохранительных Органов- всегда Прав... С Праздником, Кайрат...


Спасибо! Я за демократию и свободу слова, зачастую выражаю мнение с сарказмом и иронией, но не говор-же, что можем повторить, с рисунком в неудобной позе, это было-бы некрасиво. Всё-же некоторые иностранцы находясь за тридевять земель проводят какие-то опросы и наверняка сами участвуют в них, затем ссылаются на них, ну и другие моменты есть.


Цитата:
Kairat stayer:
Ага, иностранцы, рука запада!
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§ Медный
Флуд и оффтопик (часть 4)
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2655
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.04.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
приветствую, проводника линии партии :lol:
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§ Медный
Флуд и оффтопик (часть 4)
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2655
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.04.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

и остальных "иностранцев" и иностранцев :-)
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2778
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.04.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
За всех не говори,

Проходили вроде уже сегодня! :-x
Вы не все, это точно! 8-)
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 893
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Проходили вроде уже сегодня! Вы не все, это точно!


Вы хоть заметку читали, на которую он ссылается, ряд форумчан высказались, что там бред указан.
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2778
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.04.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Ну а я про что и толдычу весь день? Всё относительно!
кого считать "всем"? Вы не поняли? значит не попути! :lol:
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