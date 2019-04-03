Не ну это только во флуд!

Цитата: Kairat stayer: Недавно переписывался с одним дипломатом по электронной почте, между делом спросил, могут ли иностранные граждане вмешиваться в наши внутренние дела? Так он ответил утвердительно нет, подробности не буду раскрывать.



Смею Вас заверить, что никакого вмешательства, особенно в Ваши, внутренние дела не происходит.

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И хватит ярлыки может вешать?