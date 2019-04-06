Серый волк Re: Два сельских акима остались без работы, семеро получили... #1





(Пользователи) Сообщений: 10033

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 16:40 В бородатые времена ходил бородатый анекдот, как один гаишник, которому не хватало одной палки до плана и премии, сам себя оштрафовал за переход в неположенном месте!



В другие времена ещё рассказывали, как один сельский участковый на только появившейся границе весной на дорогу грейдер погнал и мост поправил, чтоб КАМАЗы с контрабандой через его подконтрольную территорию проехать смогли после распутицы.



Может стоит подумать, и перенять методику.

А то дороги развалились в тех районах, куда назарбаев не ездил настолько, что вся экономика банально развалилась и штрафовать банально некого, если только не самого себя. Руины по всей области ферм и МТМ Да и зимой эти несчастные останки дорог наверняка никто не чистил? Какая может быть экономика в зоне частичной недоступности?

Походу все эти праздно собравшиеся для галочки вообще ничего не понимают.