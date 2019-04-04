elektron Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане #53





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2778

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:54 Цитата: Kairat stayer: ну максимум до 300 человек, Цитата: Kairat stayer: Ну у Дрокоши, возможно только мусорные контейнеры в деревне Кому и Дракоша, а кому Дракон. Каждый сверчок знать должен свой шесток. Цитата: Kairat stayer: Это не важно, поболее не больше 500, Вы бы уж в конце то концов определились бы, что важно что не важно… И если не важно зачем вообще озвучивать и себя в неудобное положение ставить?



[Исправлено: elektron, 06.04.2019 - 11:59]