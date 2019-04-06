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≡ Два сельских акима остались без работы, семеро получили выговоры в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Два сельских акима остались без работы, семеро получили выговоры в Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35384
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.04.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таким образом аким Костанайской области наказал их за нежелание и неумение пополнять бюджеты своих сельских округов. 5 апреля на областном совещании анализировали, как собирают деньги 45 акиматов в Костанайской области.
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§ Серый волк
Re: Два сельских акима остались без работы, семеро получили...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10033
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.04.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В бородатые времена ходил бородатый анекдот, как один гаишник, которому не хватало одной палки до плана и премии, сам себя оштрафовал за переход в неположенном месте! :lol:

В другие времена ещё рассказывали, как один сельский участковый на только появившейся границе весной на дорогу грейдер погнал и мост поправил, чтоб КАМАЗы с контрабандой через его подконтрольную территорию проехать смогли после распутицы.

Может стоит подумать, и перенять методику.
А то дороги развалились в тех районах, куда назарбаев не ездил настолько, что вся экономика банально развалилась и штрафовать банально некого, если только не самого себя. Руины по всей области ферм и МТМ Да и зимой эти несчастные останки дорог наверняка никто не чистил? Какая может быть экономика в зоне частичной недоступности? :lol:
Походу все эти праздно собравшиеся для галочки вообще ничего не понимают.
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* elektron
Два сельских акима остались без работы, семеро получили выговоры в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2778
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.04.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Может стоит подумать, и перенять методику.

Ну не знаю как насчёт подумать? :-x
А вот методику давно переняли вроде, у них уже в календариках отмечено где и кого с героином,
где и кого с марихуаной возьмут. Вот только пьяные вылазки не просчитаны, где сами залетают :lol: :lol: :lol:
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