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≡ Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35384
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.04.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом на брифинге в городском акимате сообщил директор ГКП «Тазалык-2012» Александр КУШНИР. Из закупленных в 2018 году 300 контейнеров сломали или сожгли уже 30. Вандалов поймать не удалось.
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§ Гога
Re: Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 782
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.04.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господин на фото явно манипулируют цифрами . Код:
мусора при необходимых сегодня для города 50 000 куб. м Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34299&start=30#comment_1
- то есть сейчас собирается столько ?? Тогда на вывоз этого тратится -50 000 х 1899 =94 950 000 тнг.Но с человека 224 в месяц х 12 = 2688тнг в год с горожанина .А сколько в городе ?239 652 сейчас .Предположим ,половина является плательщиками . 239 652 / 2=119 826 х 2688 =322 092 288тнг,почувствуйте разницу . А ещё сборы с предприятий , организаций, учреждений . А с ИП вообще отдельно.Так что не бедствуют они , поверьте .ГКП - государственное коммунальное предприятие, но почему оно не раскрывает свой бюджет ?? Почему нет полного отчёта ? Да потому , что слишком много любопытного откроется !
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§ Гога
Re: Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 782
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.04.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы спрашиваете *И как он построечку между Глапочтамтом и детским интернатом воткнутую под окнами сирот-детишек отобьёт?* - :lol: :lol:
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* elektron
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2778
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.04.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
239 652 / 2=119 826 х 2688 =322 092 288тнг,почувствуйте разницу

да тоже интересен был бы полный расклад!
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§ Гога
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 782
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.04.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
elektron
- Никогда этой мечте сбыться не суждено !!! 8-) Слишком большие интересы там больших людей с широкими карманами .
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§ Гога
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 782
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.04.19 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже оказывается *августе 2018 года государственное ТОО было передано в доверительное управление ТОО «Тазалык 2030 и К» сроком на 10 лет с правом выкупа. * Так директор чего Кушнир ??

[Исправлено: Гога, 06.04.2019 - 13:15]
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§ Гога
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 782
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.04.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
*Платят за сбор и вывоз мусора по факту 168 тысяч человек,* - 451 584 000 тенге в год с города .
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§ Гога
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 782
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.04.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как все интереснее и интереснее становится , когда углубляешься ! *ТОО "ТАЗАЛЫК-2030 И К"БИН: 180640023174РНН: 391700310873КАТО: 391010000ОКЭД: 38110Юридический адрес: Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай , УЛИЦА ТЕПЛИЧНАЯ, 12 Руководитель: КУШНИР АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ* И работает там *Размер предприятия Малое предприятие (от 6 до 10 чел.)*

[Исправлено: Гога, 06.04.2019 - 13:37]
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§ Гога
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 782
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.04.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так кому мы все-таки платим за вывоз мусора ?
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* elektron
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2778
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.04.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer: ну максимум до 300 человек,
Цитата:
Kairat stayer: Ну у Дрокоши, возможно только мусорные контейнеры в деревне
Кому и Дракоша, а кому Дракон. Каждый сверчок знать должен свой шесток. Цитата:
Kairat stayer: Это не важно, поболее не больше 500,
Вы бы уж в конце то концов определились бы, что важно что не важно… И если не важно зачем вообще озвучивать и себя в неудобное положение ставить?

[Исправлено: elektron, 06.04.2019 - 11:59]
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§ Гога
Re: Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 782
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.04.19 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это с сайта акимата города *ТОО «Тазалык-2012»Вывоз, захоронение твердых бытовых, жидких, строительных и иных отходов, содержание и обслуживание полигонов Кушнир Александр Петровичул.Плеханова, 79 280719* Получается на двух креслах сидит !! Но *в августе 2018 года государственное ТОО было передано в доверительное управление ТОО «Тазалык 2030 и К» сроком на 10 лет с правом выкупа* . Сам себя передал в доверительное управление !! :-o :-o
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