Анатолий Сальник Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне... #20





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Регистрация: 23.01.19 (Пользователи) Отправлено: - 08:18 Цитата: Вы мне напомнили

Даже не знаю как реагировать на Ваш комментарий. Потому как несколько отрешён от того, что окружает множество других людей. Понятия не имею о героях сериалов, фильмов, спектаклей. Больше интересует то, что можно ожидать от властей. В какой стране политика властей меня больше всего устроит? Это ближе ближе к жизни, к реальности. Т. е. меня интересует примитивное,приземлённое, как и любого убогово от сохи. А не высокое, заоблачное для "Белой кости".