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≡ Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35383
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.04.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За годы жизни «Нашей Газеты» - а нам нынче 17, однако - приходилось писать всякие редакторские колонки: веселые, ехидные, умильные... Сегодня получается исключительно в стиле милитари. Как любят говорить всякие там коррупционеры и нурлыкуны, не мы такие, жизнь такая.
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§ Анатолий Сальник
Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
Анатолий Сальник


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Сообщений: 65
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 04.04.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Возьмите его на работу. Явно же просится :D

Изложение мыслей в языковом формате обладает огромной информационной избыточностью. Т. е. вычёркивается отпущенное драгоценное, неповторимое время жизни на пустые словопрения. Поэтому для тренировки общения писанина приемлима. Для профессии - жертвоприношение.
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* Kairat stayer
Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 889
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В любом случае на мой взгляд проблемы следует решать, тот, кто не борется уже проиграл, а кто борется может проиграть, но надежда умирает последней.
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§ JereK
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1344
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 04.04.19 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий Сальник:
Изложение мыслей в языковом формате


:-)
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§ Анатолий Сальник
Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 04.04.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Основную (профессиональную) жизнь излагал формулами и схемами.
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§ таноми52
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
таноми52


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Сообщений: 631
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.04.19 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий Сальник:
Основную (профессиональную) жизнь излагал формулами и схемами.



Анатоль, Вы мне напомнили вулканца Спока из сериала "Звёздный путь" (1966 - 1969 гг) ! :-) :-) :-)
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§ Анатолий Сальник
Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 05.04.19 - 08:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вы мне напомнили

Даже не знаю как реагировать на Ваш комментарий. Потому как несколько отрешён от того, что окружает множество других людей. Понятия не имею о героях сериалов, фильмов, спектаклей. Больше интересует то, что можно ожидать от властей. В какой стране политика властей меня больше всего устроит? Это ближе ближе к жизни, к реальности. Т. е. меня интересует примитивное,приземлённое, как и любого убогово от сохи. А не высокое, заоблачное для "Белой кости".
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§ Ахмат
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
Ахмат


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 06.04.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это всегда было и будет. И от этого никуда не деться. Просто согласитесь со мной.
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