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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 38 из 38«1...363738
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16017
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.04.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня исполнилось 40 лет, как мы с
Барбарой живём в законном браке.

Цветы - купил,в квартире порядок -
навёл. Ужин - приготовил. Жду с работы.
Так что,Наша Газета- вы во
Внучки, нам годитесь... :lol: :lol: :oops:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2772
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.04.19 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С днём Рубиновой Свадьбы!
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3234
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.04.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравления молодоженам.
Горько.
Привет из далека.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16017
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.04.19 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Привет из далека.

Алекс, как там в Египте?... :lol:
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


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Сообщений: 631
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.04.19 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравляю Вас, Дракон, с таким замечательным событием! Желаю отметить в своё время и Благодатную свадьбу, как дар судьбы Вам и Вашей супруге за верность семейным ценностям!
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16017
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.04.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вам и Вашей супруге за верность семейным ценностям!

Спасибо, товарищи!... :lol: :oops:
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