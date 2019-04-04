drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #556





(Полноправные пользователи) Сообщений: 16017

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:37 Сегодня исполнилось 40 лет, как мы с

Барбарой живём в законном браке.



Цветы - купил,в квартире порядок -

навёл. Ужин - приготовил. Жду с работы.

Так что,Наша Газета- вы во

Внучки, нам годитесь...