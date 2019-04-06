maxsaf Автомобиль для сдачи экзамена в Костанайском автоЦОНе ожидают на следующей неделе #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1751

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:14 А как в Канаде? Сначала сам учишь правила. Есть открытые источники, никуда платить не надо. Можно потренироваться на пробных тестах онлайн. Идешь сдавать когда захочешь, пересдача раз в неделю. Количество попыток не ограничено. Сдал правила - получил права ученика. С ними ездить не менее 9 месяцев. Обязательно с пассажиром, у которого права полные. После сдаешь вождение, хоть на тесле с автопилотом. Попытки не ограничены. Сдал вождение - получай полные права.



[Исправлено: maxsaf, 06.04.2019 - 12:15]