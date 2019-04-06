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§ NG.kz
Автомобиль для сдачи экзамена в Костанайском автоЦОНе ожидают на следующей неделе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35383
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.04.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водители, отучившиеся в автошколах, уже несколько недель не могут сдать на права категории «B» в Костанае. По правилам практический экзамен можно пройти только на специально оборудованном автомобиле автоЦОНа, но его поставка задержалась.
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§ maxsaf
Re: Автомобиль для сдачи экзамена в Костанайском автоЦОНе...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1751
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По правилам практический экзамен можно пройти только на специально оборудованном автомобиле автоЦОНа

Мое личное мнение - это полный идиотизм.
Я на каком авто захотел приехать - на том и сдал. Лишь бы он был полностью исправен. Дурдом.
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§ Гога
Re: Автомобиль для сдачи экзамена в Костанайском автоЦОНе...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 774
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.04.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
maxsaf
Поддерживаю!!
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§ maxsaf
Автомобиль для сдачи экзамена в Костанайском автоЦОНе ожидают на следующей неделе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1751
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как в Канаде? Сначала сам учишь правила. Есть открытые источники, никуда платить не надо. Можно потренироваться на пробных тестах онлайн. Идешь сдавать когда захочешь, пересдача раз в неделю. Количество попыток не ограничено. Сдал правила - получил права ученика. С ними ездить не менее 9 месяцев. Обязательно с пассажиром, у которого права полные. После сдаешь вождение, хоть на тесле с автопилотом. Попытки не ограничены. Сдал вождение - получай полные права.

[Исправлено: maxsaf, 06.04.2019 - 12:15]
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§ maxsaf
Автомобиль для сдачи экзамена в Костанайском автоЦОНе ожидают на следующей неделе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1751
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С ученическими правами - нулевая терпимость к алкоголю, не более одного пассажира, и ночью нельзя. С полными правами можно даже баночку пивка одну вроде.
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