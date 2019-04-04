/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35383
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.04.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом на брифинге в городском акимате сообщил директор ГКП «Тазалык-2012» Александр КУШНИР. Из закупленных в 2018 году 300 контейнеров сломали или сожгли уже 30. Вандалов поймать не удалось.
Читать новость

§ elektron
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2772
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.04.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
ну максимум до 300 человек, в разные периоды.

Цитата:
Kairat stayer:
Не утверждал-бы


А у меня не утверждение, знак вопроса в конце предложения.

Начинаем из контекста фразы вырывать? :-x
Профайл

* Kairat stayer
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 889
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Так делимся, сами же писали, Дракон выставлял уже, есть с чем сравнивать, зачем повторятся или дублировать? Но опыт как то online не очень передаётся.


Ну у Дрокоши, возможно только мусорные контейнеры в деревне, а вот фото дивного завода по утилизации бытовых отходов не лицезрели, всё познаётся в сравнении, онлайн передаётся.
Профайл

* Kairat stayer
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 889
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Начинаем из контекста фразы вырывать?


Ну вырывай, не вырывай, зачем за всех речь вести, максимум 300 и всё, глобально если судить по взрослому населению, это же не все и далеко не большинство, об этом не подумали?
Профайл

§ elektron
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2772
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.04.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
максимум 300

Ну утверждай не утверждай, бывало и по более, сам видел. 8-)
Цитата:
Kairat stayer:
онлайн передаётся.

Если так интересно, нашёл одну ссылку на русском
http://germany-in-russian.ru/musoropererabatyvayushhij-zavod-v-germanii.html

плиз, сравнивайте.
На немецком больше найти можно...
Профайл

§ elektron
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2772
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.04.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Ну вырывай, не вырывай, зачем за всех речь вести

Это всё относительно, если считать всех жителей планеты, то я не за них речь вёл.
А за всех интересующихся, подчерку, знак вопроса. теперь ещё и изворачивать начинаем?
Профайл

* Kairat stayer
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 889
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Если так интересно


Конечно интересно, вот это следует у добропорядочных бюргеров перенимать, во дают, даже ограничение по массе мусора предусмотрели:

Каждый добропорядочный бюргер, который сталкивается с необходимостью выбросить мусор, еще дома тщательно его сортирует. Пластик от пищевых продуктов, бумага, продуктовые отходы — для каждого вида на улицах устанавливаются отдельные контейнеры. Стекло разных цветов — прозрачное, зеленое, коричневое — собирается раздельно. Древесина и древесностружечные плиты, электронные платы, люминесцентные и обычные лампы, химически опасные вещества тоже сортируются в раздельные контейнеры. В итоге у каждого частного дома располагаются минимум два контейнера для мусора рассчитанные не меньше чем на 240 литров каждый. Для каждого человека предполагается 20 литров в общем контейнере, и это не считая макулатуры и чистого пластика.
Профайл

§ elektron
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2772
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.04.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот с балкона, трубу видно.
Эл. станция с мусороперерабатывающим заводом.
Производят эл. энергию и тепло.
Профайл

* Kairat stayer
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 889
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну утверждай не утверждай, бывало и по более, сам видел.

Цитата:
elektron:
Это всё относительно, если считать всех жителей планеты, то я не за них речь вёл. А за всех интересующихся, подчерку, знак вопроса. теперь ещё и изворачивать начинаем?


Это не важно, поболее не больше 500, взрослого населения примерно только в области не менее 400 000 человек.
Профайл

§ elektron
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2772
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.04.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
даже ограничение по массе мусора предусмотрели:

Это потому что раз в неделю вывозится и 240 литров легко наполняются. А если нет, то можно не выставлять для увоза. А ещё неделю подождать и сэкономить. У нас в доме 22 этажа и стоит контейнеров 6-ть литров по 600-т. и тоже за неделю наполняются и вывозится.

[Исправлено: elektron, 06.04.2019 - 06:25]
Профайл

* Kairat stayer
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 889
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
У нас в доме 19-ть этажей и стоит контейнеров 6-ть литров по 600-т. и тоже зп неделю наполняются и вывозится.


У нас почаще вывозят, используем универсальные обычные для всех видов бытовых отходов контейнера ещё с советских времён и в городе оказывается установили 300 пластиковых, про вандалов вы конечно в курсе. Чуть не забыл, у подъездов на выходе дополнительно установили контейнера для пластика. Думаю, что потихоньку будем перенимать опыт у иностранцев, как-же без них, уже начали, возле остановок поставили небольшие железные мусорки для 4 видов различных отходов, ещё написали. Но народ по моему особо не смотрит на надписи, всё перемешивают. У вас чёта большие по 600 литров.
Профайл

§ maxsaf
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1751
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Недавно переписывался с одним дипломатом по электронной почте, между делом спросил, могут ли иностранные граждане вмешиваться в наши внутренние дела? Так он ответил утвердительно нет, подробности не буду раскрывать.

Надеюсь, этот выпад ко мне не относится.Цитата:
Kairat stayer:
Если действительно у вас всё хорошо, почему бы и опытом и.т.д. не поделиться.

Не все хорошо. Как я уже говорил - очень затратно, куча проблем, не лезьте в мусоропереработку. Стройте заводы для сжигания мусора, будет халявное тепло. Или вывозить на полигон как и раньше. Не стоит сорить миллионами.

[Исправлено: maxsaf, 06.04.2019 - 11:45]
Профайл

* Kairat stayer
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 889
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Надеюсь, этот выпад ко мне не относится.


Ни в коем случае, в общем плане, корректно по дипломатически.Цитата:
maxsaf:
Не все хорошо. Как я уже говорил - очень затратно, куча проблем, не лезьте в мусоропереработку. Стройте заводы для сжигания мусора, будет халявное тепло. Или вывозить на полигон как и раньше. Не стоит сорить миллионами.


Пусть заинтересованные люди и специалисты думают, что лучше.
Профайл

§ drakon
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16017
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.04.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас на прошлой неделе поставили-
пластиковый контейнер с КОРИЧНЕВОЙ
крышкой. Оказалось - для ТВЁРДЫХ
ПИЩЕВЫХ отходов... :lol:
Профайл

§ maxsaf
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1751
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Пусть заинтересованные люди и специалисты думают, что лучше.

А я и есть и специалист заинтересованный. Пять лет проработал в этой области. Поэтому считаю,
что имею право поделиться мыслями на этот счет :lol:
Профайл

* Kairat stayer
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 889
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А я и есть и специалист заинтересованный. Пять лет проработал в этой области. Поэтому считаю, что имею право поделиться мыслями на этот счет


Какой разговор, если вы мало-мальски специалист по утилизации бытовых отходов, тогда мыслями конечно можете поделиться. Но принимать решение будут доморощенные специалисты, тем более уже есть определённая концепция.
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 117, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 116
Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 143
Пользователей: 1
Всего: 144

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх