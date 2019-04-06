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§ NG.kz
Размышления после форума
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35383
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.04.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Ученые» и околоученые дяди и тети, прорвавшись к экранам, мониторам и прочая, подчас выделывают такое, что и в самом заурядном, и в образцовом учебном заведении решительно осуждалось бы.
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§ maxsaf
Re: Размышления после форума
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1751
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сегодня так много источников информации и псевдоинформации и так мало интеллектуальных «очистителей» этих, в том числе и грязевых потоков, что вырастает глобальная угроза экологии мысли

Интернет пестрит всякими псевдознаниями типа идеи плоской земли, добычи халявной энергии из ничего, и прочей чепухи. Бороться с этим можно только просвещением.
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