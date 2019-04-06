Цитата: Сегодня так много источников информации и псевдоинформации и так мало интеллектуальных «очистителей» этих, в том числе и грязевых потоков, что вырастает глобальная угроза экологии мысли

Интернет пестрит всякими псевдознаниями типа идеи плоской земли, добычи халявной энергии из ничего, и прочей чепухи. Бороться с этим можно только просвещением.