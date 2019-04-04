elektron:

Ну утверждай не утверждай, бывало и по более, сам видел.

elektron:

Это всё относительно, если считать всех жителей планеты, то я не за них речь вёл. А за всех интересующихся, подчерку, знак вопроса. теперь ещё и изворачивать начинаем?