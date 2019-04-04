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≡ Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35381
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.04.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом на брифинге в городском акимате сообщил директор ГКП «Тазалык-2012» Александр КУШНИР. Из закупленных в 2018 году 300 контейнеров сломали или сожгли уже 30. Вандалов поймать не удалось.
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§ Kairat stayer
Re: Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 875
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.04.19 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пластиковые контейнеры дороже железных, - отметил Кушнир. - Да, они дорогие. Один такой контейнер на 40 000 тенге дороже, чем старый, железный.

А, нет, оказываются пластиковые дороже чем железные.
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§ Victor Yang
Re: Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11409
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.04.19 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И да может можно перевести это //Сегодня он равен 224 тенге// не в куб. м., а про человека

1,9 куб.м в год на человека в благоустроенном секторе:
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V16NA006619
Получается, 300,7 тенге на человека в месяц по затратам.

А ведь какая манипуляция получилась! Платят 224 тенге, а тратим - аж 1899! Бедные мы несчастные!
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§ Гога
Re: Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 773
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.04.19 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1,9 куб.м - это 5,2 литра на человека в сутки .У кого столько отходов за сутки ??
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§ elektron
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2763
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.04.19 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Всё понятно, вы хоть советы правильные давайте, если есть возможность с выкладыванием хотя-бы фотоматериалов для сравнения.

Вам в какой фразе "совет" померещился? одни вопросы! :lol: Да и к стати, если где и померещится, что я что то советую. Прошу не принимать так близко к сердцу. Не для ВАС!
А если Вам всё так понятно, то вот и постарайтесь объяснить, зачем ещё один (очередной строить), если Затобольский, как писалось, до 120 т. не в сравнение с кустанайским, переработать может, да и ещё при поддержке бюджетом города??? 8-)

///
[Исправлено: elektron, 05.04.2019 - 18:27]

[Исправлено: Iney, 05.04.2019 - 23:48]
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§ elektron
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2763
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.04.19 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да кстати меня тут поправили ;-) Незя походу "чужие" вставки делать.
Но вот от НГ
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33307&start=0#comment_1
И там уже у меня были опять таки вопросы! ;-) 8-) Цитата:
Kairat stayer:

Так что читайте внимательней 8-)
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