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Kairat stayer:
Всё понятно, вы хоть советы правильные давайте, если есть возможность с выкладыванием хотя-бы фотоматериалов для сравнения.
Вам в какой фразе "совет" померещился? одни вопросы! Да и к стати, если где и померещится, что я что то советую. Прошу не принимать так близко к сердцу. Не для ВАС!
А если Вам всё так понятно, то вот и постарайтесь объяснить, зачем ещё один (очередной строить), если Затобольский, как писалось, до 120 т. не в сравнение с кустанайским, переработать может, да и ещё при поддержке бюджетом города???
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[Исправлено: elektron, 05.04.2019 - 18:27]
[Исправлено: Iney, 05.04.2019 - 23:48]