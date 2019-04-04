elektron Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2763

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:21 Цитата: Kairat stayer:

Всё понятно, вы хоть советы правильные давайте, если есть возможность с выкладыванием хотя-бы фотоматериалов для сравнения.

Вам в какой фразе "совет" померещился? одни вопросы! Да и к стати, если где и померещится, что я что то советую. Прошу не принимать так близко к сердцу. Не для ВАС!

А если Вам всё так понятно, то вот и постарайтесь объяснить, зачем ещё один (очередной строить), если Затобольский, как писалось, до 120 т. не в сравнение с кустанайским, переработать может, да и ещё при поддержке бюджетом города???



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[Исправлено: elektron, 05.04.2019 - 18:27]



[Исправлено: Iney, 05.04.2019 - 23:48]