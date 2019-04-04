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≡ Совместное заявление Путина и Токаева: Россия и Казахстан не приемлют попытки «очернения» общей истории		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Совместное заявление Путина и Токаева: Россия и Казахстан не приемлют попытки «очернения» общей истории
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35381
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.04.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Итоги визита второго президента Казахстана в Москву: о чем говорили, что предложили, о ком вспоминали и вообще - достойно ли его встретили в аэропорту Внуково-2.
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§ Гога
Re: Совместное заявление Путина и Токаева: Россия и Казахстан не...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 773
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.04.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Временный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34292
- Так он все-таки временный ??
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§ КГСПС
Re: Совместное заявление Путина и Токаева: Россия и Казахстан не...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 820
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 04.04.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё логично. Пашинян - избранный, Токаев - временно назначенный.
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§ Menden1968
Re: Совместное заявление Путина и Токаева: Россия и Казахстан не...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 316
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.04.19 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Так он все-таки временный ??

Гога кто на самом деле настощий?
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§ Гога
Re: Совместное заявление Путина и Токаева: Россия и Казахстан не...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 773
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.04.19 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Menden1968
Сам хотел бы знать !
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