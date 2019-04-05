/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «У меня ощущение, что цифры о создании рабочих мест берут с потолка» - вице-премьер Гульшара Абдыкаликова		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«У меня ощущение, что цифры о создании рабочих мест берут с потолка» - вице-премьер Гульшара Абдыкаликова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35381
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.04.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сомнения по поводу точности базового параметра для формирования госпрограмм содействия занятости заместитель премьер-министра РК высказала во время визита в Костанайскую область. Вечером 4 апреля она провела совещание о ходе реализации программы «Енбек».
Читать новость

§ Медный
Re: «У меня ощущение, что цифры о создании рабочих мест берут с...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2653
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.04.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю я и думаю: куда же их всех деть когда придёт коммунизм :lol: :lol: :lol:
Профайл

§ JereK
«У меня ощущение, что цифры о создании рабочих мест берут с потолка» - вице-премьер Гульшара Абдыкаликова
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1344
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 05.04.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Смотрю я и думаю: куда же их всех деть когда придёт коммунизм


Будут председателями исполкома и секретарями ЦК КП.
Профайл

§ Гога
Re: «У меня ощущение, что цифры о создании рабочих мест берут с...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 773
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.04.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Навеяло , молодость вспомнилась - как бы в 70-80ые вернулся . То же собрание партийно-хозяйственного актива области , только лица другие .
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 126, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 126
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 206
Пользователей: 1
Всего: 207

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх