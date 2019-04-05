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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Патриции и клиенты
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35380
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.04.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Касым-Жомарт ТОКАЕВ войдёт в историю нашей независимости не только как человек, назвавший столицу страны именем своего предшественника, но и как самый виртуальный руководитель государства - в самом хорошем значении этого эпитета.
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§ 101
Re: Тимур ГАФУРОВ: Патриции и клиенты
101


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 28.03.19
Отправлено: 05.04.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тимур к чему это все ?1
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§ Анатолий Сальник
Re: Тимур ГАФУРОВ: Патриции и клиенты
Анатолий Сальник


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Сообщений: 64
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 05.04.19 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Касым-Жомарт ТОКАЕВ войдёт в историю нашей независимости не только как человек, назвавший столицу страны именем своего предшественника

Ряд журналистов отмечают факт того, что Назарбаев поручил Токаеву переименовать столицу. Поэтому не факт, что Токаев с этим войдёт в историю.

Цитата:
как самый виртуальный руководитель государства - в самом хорошем значении этого эпитета.

А с кем сравнивать? Будет с десяток президентов, тогда и можно что-то говорить. К примеру, дочь Назарбаева может оказаться более виртуальной. Что не исключено.
И ещё более спорная сама оценка в первые дни правления. Такой пост к месту, когда оцениваются итоги работы.
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