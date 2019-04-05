Цитата: Касым-Жомарт ТОКАЕВ войдёт в историю нашей независимости не только как человек, назвавший столицу страны именем своего предшественника

Ряд журналистов отмечают факт того, что Назарбаев поручил Токаеву переименовать столицу. Поэтому не факт, что Токаев с этим войдёт в историю.



Цитата: как самый виртуальный руководитель государства - в самом хорошем значении этого эпитета.

А с кем сравнивать? Будет с десяток президентов, тогда и можно что-то говорить. К примеру, дочь Назарбаева может оказаться более виртуальной. Что не исключено.

И ещё более спорная сама оценка в первые дни правления. Такой пост к месту, когда оцениваются итоги работы.