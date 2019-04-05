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§ NG.kz
По 425 тысяч тенге беременным казахстанкам - Минздрав объяснил идею
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35380
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.04.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Минздрав предлагает выплачивать по 425 тысяч тенге каждой беременной казахстанке, если она встанет на учет до 12-й недели беременности. Это должно повысить ответственность женщины за здоровье свое и будущего ребенка.
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§ директор пляжа
Re: По 425 тысяч тенге беременным казахстанкам - Минздрав...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 05.04.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
деньги можно выдавать и в период беременности, а не только после родов Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34308

учитывая современные реалии, скоро дома малютки будут переполнены в таком случае.
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§ drakon
По 425 тысяч тенге беременным казахстанкам - Минздрав объяснил идею
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16014
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.04.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
по 425 тысяч тенге каждой беременной казахстанке,

Это даже нет - Одной средней зарплаты?
Стоит ли?...
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§ elektron
Re: По 425 тысяч тенге беременным казахстанкам - Минздрав...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2761
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.04.19 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//По ее словам, деньги можно выдавать и в период беременности, а не только после родов. На вопрос о возможных спекуляциях она заверила, что после 12 недель в Казахстане аборт возможен только по медицинским показаниям.//

Вот количество показаний то вырастет! :-o

Нет бы родителей поддерживать, пусть и меньшими сумами, но зато помесячно да 18-ти лет например. Или как в германии до 25-ти лет. В некоторых случаях до 27-ми лет.
А так похоже "директор пляжа" прав.
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