elektron Re: По 425 тысяч тенге беременным казахстанкам - Минздрав... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2761

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:07 //По ее словам, деньги можно выдавать и в период беременности, а не только после родов. На вопрос о возможных спекуляциях она заверила, что после 12 недель в Казахстане аборт возможен только по медицинским показаниям.//



Вот количество показаний то вырастет!



Нет бы родителей поддерживать, пусть и меньшими сумами, но зато помесячно да 18-ти лет например. Или как в германии до 25-ти лет. В некоторых случаях до 27-ми лет.

А так похоже "директор пляжа" прав.