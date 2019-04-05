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§ NG.kz
Как увидеть все и заплатить минимум
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35380
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.04.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Путешественник и видеоблогер Дмитрий Силенко из Костаная давно мечтал посетить Грузию. И не случайно, он всегда старается выбирать места с богатой природой: горы, реки, леса. Грузия идеально подходит под эти параметры. Учитывая, что Дмитрий предпочитает самостоятельно организовывать свои путешествия, он с друзьями взялся планировать маршрут.
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§ Козлов я
Re: Как увидеть все и заплатить минимум
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 05.04.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был там, очень понравилось.

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