Цитата: drakon:

А тут будет закон "Через 5 лет, после смерти". Могу - поспорить...

Тот закон "О 5-летии" в прошлом году был отменен, т.к. надо было в срочном порядке переименовывать аэропорт в Астане. А нового запрета пока не ввели. Так что,"временно живые", можете оставлять свой след в истории...

Точнее,не отменён, а изменён (убрали 5-летний срок).



[Исправлено: Козлов я, 05.04.2019 - 15:05]