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§ NG.kz
В Костанайской области полицейские отвечают на вопросы в «Приемных на дороге»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35380
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.04.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акция проводится по всей республике. Мобильные пункты полиции организованы и в 20 населенных пунктах Костанайской области. Заявлено, что в них любой желающий может получить вопрос и получить ответ от компетентного сотрудника.
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* drakon
Re: В Костанайской области полицейские отвечают на вопросы в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16014
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.04.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Тарановском районе, нет с.Тарановского... :-o
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* drakon
Re: В Костанайской области полицейские отвечают на вопросы в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16014
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.04.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В Тарановском районе - с. Айет, ул. Тәуелсіздік 71, около здания «Нұр Отан»

Почти 20 лет - прожил - там.
Но где это место - убей,не знаю... 8-)
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