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§ NG.kz
Предложение назвать костанайскую улицу в честь доктора Герасимова рассмотрит республиканская ономастическая комиссия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35380
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.04.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты Костанайского городского маслихата сегодня, 5 апреля, на публичных слушаниях проголосовали за присвоение имени известного детского хирурга-ортопеда Дмитрия Герасимова безымянной улице в микрорайоне Аэропорт.
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§ Volonter
Re: Предложение назвать костанайскую улицу в честь доктора...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1449
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 05.04.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Процедура долгая, нужно согласование пяти министерств Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34310?1554453879
как это цинично звучит на фоне того, что на переименование столицы(!) ушло всего несколько часов...
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* drakon
Предложение назвать костанайскую улицу в честь доктора Герасимова рассмотрит республиканская ономастическая комиссия
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16014
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.04.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
ушло всего несколько часов...

А тут будет закон "Через 5 лет,
после смерти". Могу - поспорить... 8-)
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§ arman_kst
Re: Предложение назвать костанайскую улицу в честь доктора...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 234
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.04.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Район очень хороший. Новый, спокойный, машин мимо проезжающих нет.
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§ Козлов я
Предложение назвать костанайскую улицу в честь доктора Герасимова рассмотрит республиканская ономастическая комиссия
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 05.04.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А тут будет закон "Через 5 лет, после смерти". Могу - поспорить...

Тот закон "О 5-летии" в прошлом году был отменен, т.к. надо было в срочном порядке переименовывать аэропорт в Астане. А нового запрета пока не ввели. Так что,"временно живые", можете оставлять свой след в истории...
Точнее,не отменён, а изменён (убрали 5-летний срок).

[Исправлено: Козлов я, 05.04.2019 - 15:05]
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