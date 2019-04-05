/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Министр объяснил, почему Путин не встречал Токаева в аэропорту		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Министр объяснил, почему Путин не встречал Токаева в аэропорту
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35376
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.04.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр информации и общественного развития Даурен Абаев объяснил, почему Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ходе его первого визита в Россию в аэропорту Москвы встречал глава департамента государственного протокола российского МИД.
Читать новость

§ 3DO
Re: Министр объяснил, почему Путин не встречал Токаева в...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1908
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 05.04.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так, Токаев - всего лишь временный и.о. )) Помпезность и личное присутствие Путина при встрече с ним были бы излишни.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 112, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 111
Зарегистрированные пользователи: Ольга Колоколова

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 221
Пользователей: 2
Всего: 223

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх