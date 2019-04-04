Цитата: bumerang:

Гос-ам то повышают ЗП

Он про госов и говорит. Про частников и не будет таких данных - сколько раз за период повышали зарплату. Есть предприятия, которые ежегодно индексируют, кто-то по запросу, кто-то по ситуации.

Цитата: bumerang: на этом же уровне значит осталось все? Для бюджетников - да. У них изначально были очень маленькие доходы.



[Исправлено: Victor Yang, 05.04.2019 - 10:07]