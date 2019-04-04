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§ NG.kz
"Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на кризисы" - министр труда и соцзащиты РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35376
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.04.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встреча с населением членов правительственной делегации, которая прибыла в Костанай из Нур-Султана, проходит сейчас в ДК "Золотой колос" в Затобольске. После выступлений вице-министра и министров жители смогут задать вопросы.
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§ Victor Yang
"Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на кризисы" - министр труда и соцзащиты РК
Victor Yang


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Сообщений: 11407
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.04.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
Гос-ам то повышают ЗП

Он про госов и говорит. Про частников и не будет таких данных - сколько раз за период повышали зарплату. Есть предприятия, которые ежегодно индексируют, кто-то по запросу, кто-то по ситуации.
Цитата:
bumerang: на этом же уровне значит осталось все?
Для бюджетников - да. У них изначально были очень маленькие доходы.

[Исправлено: Victor Yang, 05.04.2019 - 10:07]
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