Цитата: elektron:

И да может можно перевести это //Сегодня он равен 224 тенге// не в куб. м., а про человека

1,9 куб.м в год на человека в благоустроенном секторе:

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V16NA006619

Получается, 300,7 тенге на человека в месяц по затратам.



А ведь какая манипуляция получилась! Платят 224 тенге, а тратим - аж 1899! Бедные мы несчастные!