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§ NG.kz
Выпуск КамАЗов и «Кировцев» намерены наладить в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35376
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.04.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О таком наполнении машиностроительного кластера, который формируется в регионе, сообщил сегодня, 4 апреля, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Вопросы производства сельхозмашин обсуждались на агросовещании.
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§ Гога
Re: Выпуск КамАЗов и «Кировцев» намерены наладить в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.04.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Акимам городов и районов надо разнарядку сделать по МТЗ и тракторам марки Lovol Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34294
- Социализм возвращается ?? Субботники уже регулярно , совещания партактива и не прекращались . Теперь и разнарядка ! Чувствуется старая партийная и комсомольская закваска ! ;-)
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§ maxsaf
Re: Выпуск КамАЗов и «Кировцев» намерены наладить в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1744
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.04.19 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот мне действительно жаль, что сборка телевизоров так и не пришла в Кустанайскую область. На базе этого предприятия можно было бы поднатаскать специалистов, а там глядишь - и свое что-то можно было бы разработать и наладить выпуск.
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