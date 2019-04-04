maxsaf Re: Выпуск КамАЗов и «Кировцев» намерены наладить в Костанае #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1744

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:16 Вот мне действительно жаль, что сборка телевизоров так и не пришла в Кустанайскую область. На базе этого предприятия можно было бы поднатаскать специалистов, а там глядишь - и свое что-то можно было бы разработать и наладить выпуск.