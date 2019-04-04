Цитата: elektron:

1899 теньге за 1 куб.м. ? не многовато ли? Да за такие деньги бомжи одни всё до свалки принесут и весь город уберут и порядок наведут.

А этот дядя тогда что на бультерброд намажет вместо масла? Свой галстук?

И как он построечку между Глапочтамтом и детским интернатом воткнутую под окнами сирот-детишек отобьёт?



У коррупции есть только однин закон.

Если жулики строят правоохранителям хоромы и дворцы, то правопорядка ждать не следует. А следует ждать именно того чудовищнейшего состояния мусоросборных площадок.



Цитата: Kairat stayer:

2018 году 300 контейнеров сломали или сожгли уже 30. Вандалов поймать не удалось. Вот это одна из актуальных проблем, в данном случае предприятие терпит непредвиденные убытки.

Если узнать сколько составляет откат при покупке нового, то это будут не непредвиденные убытки, а хорошие доходы!



Только наивные, или не желающие видеть, люди верят в чудодейственную качественную обрезку деревьев жуликами и в то, что это проклятые вредители контейнеров помешали и превратили дворы в постоянные гниющие и жутко пахнущие филиалы крупных помоек.

