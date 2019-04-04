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§ NG.kz
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35376
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.04.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом на брифинге в городском акимате сообщил директор ГКП «Тазалык-2012» Александр КУШНИР. Из закупленных в 2018 году 300 контейнеров сломали или сожгли уже 30. Вандалов поймать не удалось.
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§ Kairat stayer
Re: Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 875
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам Кушнира, на телефон горячей линии раньше звонили очень часто, но после того, как разговоры стали записывать, количество обращений резко упало.

Причины какие, получается часть требовании, претензии граждан сократились, после того как стали записывать, что они необоснованные были что ли? Тем не-менее они-же имеются, хоть и уменьшились.
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§ Kairat stayer
Re: Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 875
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А.Кушнир: Из закупленных в 2018 году 300 контейнеров сломали или сожгли уже 30. Вандалов поймать не удалось.

Вот это одна из актуальных проблем, в данном случае предприятие терпит непредвиденные убытки.
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§ yudjin
Re: Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5845
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.04.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Убирать территорию вокруг мусорных контейнеров должны в радиусе 1,5 м, чтобы к ним можно было подойти в любую погоду.

Надеюсь товарищ Кушнир видел фото весенних пейзажей всего лишь одного городского района, в котором проживает начальник жкх?
Не поленюсь, повторю:






















Цитата:
Жильцы справедливо могут возмутиться, что есть факты, когда работа выполнена плохо.

А как не возмущаться... Это состояние соответствует цивилизованной стране?

Отправлял эти же фотки на ватсап ЖКХ... Ответ:
"за площадки отвечает пкск.... обращайтесь в пкск.. если не реагируют, в жилинспекцию 540888... Ремонтом плит и ограждения тоже занимается пкск"

Напрашиваются вопросы, так кто же за мусорное безобразие всё же отвечает? На какие шиши пкск должны обустраивать площадки иногда находящиеся ВНЕ ДВОРОВ, на городской земле?
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§ Kairat stayer
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 875
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А.Кушнир: По-хорошему, мне каждый год нужно закупать по 2 единицы техники, ведь сейчас средний возраст машин - 19 лет.

Тоже актуально, хорошо, что открыли сайт, возможно есть обратная связь, отмеченные гражданами недостатки и недоработки устраняете, с последующим оповещением. Желательно проблемы освещать хотя-бы раз в полгода, для спец. техники 19 лет наверное критично. По вандалам ломающим и жгущим контейнера, их надо ловить полиции, не в один-же день совершены правонарушения. Ну и другие имеющияся проблемы следует решать.

[Исправлено: Kairat stayer, 04.04.2019 - 16:13]
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§ Сабыр
Re: Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ба,Кушнир, опять??)) Погасил судимость за коррупцию? И что опять,с новыми силами в коммуналку?))
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§ таноми52
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.04.19 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Сегодня он (тариф) равен 224 тенге, а затраты ГКП на каждый кубометр мусора составляют 1 899 тенге."

С ума сойти, какая разница! Почти в 8 - 9 раз! И как же вы не обанкротились? И почему же так велики ваши затраты?
Происки врагов, установивших вам такие тарифы? Неэффективное управление?
Неужели, чтобы вы не были убыточны, надо поднять тариф до такого уровня - 1899 тенге? А потребители выдюжат?

[Исправлено: таноми52, 04.04.2019 - 20:57]
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§ elektron
Re: Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2759
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.04.19 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Тариф на вывоз мусора до конца 2019 года менять не планируют. Сегодня он равен 224 тенге, а затраты ГКП на каждый кубометр мусора составляют 1 899 тенге.//

А более конкретные расчёты привести в пример можно? 1899 теньге за 1 куб.м. ? не многовато ли? Да за такие деньги бомжи одни всё до свалки принесут и весь город уберут и порядок наведут. без всякой особой организации труда :lol:

//Он также сообщил, что в Костанае планируют запустить линию сортировки мусора, но срок реализации проекта не назвал. По предварительным оценкам, линия сможет за год пропускать 70 000 куб. м мусора при необходимых сегодня для города 50 000 куб. м. Строить будут с учетом того, что население областного центра будет расти.//

А зачем? Если в Затабольске уже стоит и готова увеличить свои мощности в 4-ре РАЗА? 8-)

Непонятненько :lol:
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§ elektron
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2759
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.04.19 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да может можно перевести это //Сегодня он равен 224 тенге// не в куб. м., а про человека или за квадратный метр жилья? :-x Или уже стоят счётчики на мусор? 8-)
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§ Серый волк
Re: Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10031
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.04.19 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
1899 теньге за 1 куб.м. ? не многовато ли? Да за такие деньги бомжи одни всё до свалки принесут и весь город уберут и порядок наведут.

А этот дядя тогда что на бультерброд намажет вместо масла? Свой галстук?
И как он построечку между Глапочтамтом и детским интернатом воткнутую под окнами сирот-детишек отобьёт? :lol:

У коррупции есть только однин закон.
Если жулики строят правоохранителям хоромы и дворцы, то правопорядка ждать не следует. А следует ждать именно того чудовищнейшего состояния мусоросборных площадок.

Цитата:
Kairat stayer:
2018 году 300 контейнеров сломали или сожгли уже 30. Вандалов поймать не удалось. Вот это одна из актуальных проблем, в данном случае предприятие терпит непредвиденные убытки.

Если узнать сколько составляет откат при покупке нового, то это будут не непредвиденные убытки, а хорошие доходы! :lol:

Только наивные, или не желающие видеть, люди верят в чудодейственную качественную обрезку деревьев жуликами и в то, что это проклятые вредители контейнеров помешали и превратили дворы в постоянные гниющие и жутко пахнущие филиалы крупных помоек.
:lol:
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§ Серый волк
Re: Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10031
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.04.19 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии этих помоек - символичны и очень впечатляющие.

Обязательно нужно вносить во все каталоги туристических достопримечательностей, как и апокалиптичные пеньки акиматской "обрезки". :lol:
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§ Kairat stayer
Re: Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 875
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.04.19 - 08:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
/Он также сообщил, что в Костанае планируют запустить линию сортировки мусора, но срок реализации проекта не назвал. По предварительным оценкам, линия сможет за год пропускать 70 000 куб. м мусора при необходимых сегодня для города 50 000 куб. м. Строить будут с учетом того, что население областного центра будет расти.// А зачем? Если в Затабольске уже стоит и готова увеличить свои мощности в 4-ре РАЗА? Непонятненько


Всё понятно, вы хоть советы правильные давайте, если есть возможность с выкладыванием хотя-бы фотоматериалов для сравнения. Сами-же вездесущие ейропейцы ранее критиковали, что там мол одна коробка, а не завод по утилизации бытовых отходов, типа ерунда. Тут недавно Дрокоша или как там правильно, Дракон наверное, выкладывал фото умных, дивных контейнеров, красотище, любо дорого было смотреть. С нашими не сравнить, да и вандалы оказывается общую картину портят, ломают и жгут их.
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§ maxsaf
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1744
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.04.19 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну попробовали пластик - ломают. Все, больше не берите такие, ставьте проверенные железные.
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§ Kairat stayer
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 875
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.04.19 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну попробовали пластик - ломают. Все, больше не берите такие, ставьте проверенные железные.


Вот отличный совет, по себестоимости железные дороже, но их ломать вандалам тяжело будет, желательно изготавливать из качественного металла.
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§ maxsaf
Re: Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1744
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.04.19 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Пластиковые контейнеры дороже железных, - отметил Кушнир.
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