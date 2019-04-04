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§ NG.kz
Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о строительстве АЭС
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35372
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.04.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее заместитель министра энергетики сообщил, что в Алматинской области выделили место под атомную электростанцию на случай, если Казахстан решит ее строить. Тему стали обсуждать после встречи президентов Казахстана и России.
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§ КГСПС
Re: Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 820
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 04.04.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
изучались различные площадки с точки зрения сейсмичности района,/// Восточный Казахстан и Алматинская область самые несейсмичные?!
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§ Victor Yang
Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о строительстве АЭС
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11405
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.04.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Восточный Казахстан и Алматинская область самые несейсмичные?!

Вот-вот.
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§ arman_kst
Re: Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 233
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шымкент нормально будет
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§ Victor Yang
Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о строительстве АЭС
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11405
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.04.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Шымкент нормально будет

Там плотность населения большая. Самый оптимальный вариант - Тургай - там точно никому не помешает.
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§ Сабыр
Re: Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о...
Сабыр


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Сообщений: 163
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас столько бесполезной и ненужной степи. Конечно надо строить и не одну! Всю Азию можем завалить дешёвой и безопасной энергией! Хотя,и бензином можем залить,но строим экспо а не нпз. Умом,конечно, непонять. Видимо,завалили всех зелёной энергией))
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§ saba
Re: Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о...
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 04.04.19 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если есть проект, небольшой АЭС, можно поставить практически возле каждого областного центра РК, дешевая э. энергия даст импульс для индустриализации Казахстана. хотя большого притока рабочих мест не будет, роботизация однако..., с дешевой э.энергией будет выгодно строить автоматизированные комплексы, места для людей там практчески нет
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§ elektron
Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о строительстве АЭС
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2759
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.04.19 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Везде поставить невозможно, нужен водоём для охлаждения. Возле Экибастузских ГРЭС 1 и 2 был бы вариант. И Озеро есть и "паутину" новую не нужно особо развивать, просто подключить (при необходимости расширить) к имеющейся сети.
Цитата:
saba:
места для людей там практчески нет

Пока что это просто невообразимое будущее. Для обслуживания и управления той же техники, так же требуется персонал. ;-)

[Исправлено: elektron, 04.04.2019 - 17:45]
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§ Медный
Re: Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2652
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.04.19 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Касательно сабжа: Давно нужно строить.
А вот касательно роботизации... это смешно.
В шахтах роботы работают? а дворы и улицы мётлами роботы метут?
Далеко нам ещё до коммунизма. Сначала надо уменьшить людям рабочее время с 8 часов до 5. С сохранением заработной платы. А в освободившиеся 3 часа обязать (и создать условия) для всеобщего развития.
Но увы, прибавочный продукт кое кому нужен как и 200 лет назад :lol:
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§ Мишаня
Re: Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 694
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 05.04.19 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Озеро есть и "паутину" новую не нужно особо развивать, просто подключить (при необходимости расширить) к имеющейся сети.

Легко у вас, немного там, немного сям. Не выйдет. Генерация ЭЭ в одной локальной точке энергосистемы просто утопия. Я уж не упоминаю синхронизацию и возможные асинхронные качания. Мощность просто не передать. Мы здесь на Урале на вводе 4 блока Белоярской АЭС ломали копья, как же развить сеть. А это всего 800 МВт. Нужна распределённая генерация. И это энергодефицитный юг или восток РК
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§ Мишаня
Re: Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 694
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 05.04.19 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Если есть проект, небольшой АЭС, можно

Увы. Никак. Тут даже не техника. Просто экономика. Атом он немного опасный. Газопоршневые станции, а ещё лучше ветряки. Со своими минусами, но зато более реально техико-экономически обоснуемые
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§ elektron
Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о строительстве АЭС
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2759
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.04.19 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Я уж не упоминаю синхронизацию и возможные асинхронные качания.

Ну так не важно где, синхронизировать придётся :lol: Цитата:
Мишаня:
Мы здесь на Урале на вводе 4 блока Белоярской АЭС ломали копья, как же развить сеть. А это всего 800 МВт

Ну не знал, что на Урале такая проблема с распределением мощностей :-o
У Экибастузских ГРЭС завязка на "Миллионку" - Барнаул- Экибастуз- Кустанай- Чебаркуль. Передача мощности до 5500 МВт, если ещё учесть линию в 500 кВ. то без проблем. А на местах, уже развести не проблема по 220 и 110 кВ.
Если конечно линия 1150 кВ ещё в рабочем состоянии (пусть даже в режиме 500 кВ). :lol: 8-)

[Исправлено: elektron, 04.04.2019 - 20:02]
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§ elektron
Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о строительстве АЭС
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2759
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.04.19 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
а ещё лучше ветряки. Со своими минусами, но зато более реально техико-экономически обоснуемые

Чем лучше? Таже синхронизация, технико-экономически на 2-ом месте по себестоимости, после солярных панелей. И горят и ломаются - падают тоже. Были прецеденты у нас в германии уже. 8-) А мощности, разве что на перцовку. :lol:

[Исправлено: elektron, 04.04.2019 - 20:10]
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