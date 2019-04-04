elektron Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о строительстве АЭС #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2759

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:47 Цитата: Мишаня:

Я уж не упоминаю синхронизацию и возможные асинхронные качания.

Ну так не важно где, синхронизировать придётся Цитата: Мишаня:

Мы здесь на Урале на вводе 4 блока Белоярской АЭС ломали копья, как же развить сеть. А это всего 800 МВт

Ну не знал, что на Урале такая проблема с распределением мощностей

У Экибастузских ГРЭС завязка на "Миллионку" - Барнаул- Экибастуз- Кустанай- Чебаркуль. Передача мощности до 5500 МВт, если ещё учесть линию в 500 кВ. то без проблем. А на местах, уже развести не проблема по 220 и 110 кВ.

Если конечно линия 1150 кВ ещё в рабочем состоянии (пусть даже в режиме 500 кВ).



[Исправлено: elektron, 04.04.2019 - 20:02]