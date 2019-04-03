Цитата: Kairat stayer:

Вы же из дальнего зарубежья нас учите, как нам жить, что делать, советы даёте

Ну насчёт учить, явный перебор А если совет дельный, то почему бы и нет?

То Вы сами ссылаетесь, на зарубежный опыт, особенно финский вроде, то это кому то тут в упрёк ставите.

Вы бы уж сами лично определились бы.

А по обсуждать, всегда рады будем. Но плиз без этого.