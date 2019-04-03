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§ NG.kz
Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35372
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.04.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что его первый зарубежный визит в качестве главы республики является показательным. «Сам факт моего первого зарубежного визита именно в Россию о многом говорит», - сказал он.
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§ КГСПС
Re: Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 820
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 04.04.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Каждый д....т как он хочет. :lol:
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§ Гога
Re: Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.04.19 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПСЦитата:
д....т
- расшифруйте в личку ! У меня *думает* только получилось ? :-x
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§ Гога
Re: Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.04.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС
Цитата:
д....т
- Расшифруйте в личку !
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§ Victor Yang
Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11405
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.04.19 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Расшифруйте

То же, что и мастурбирует.
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§ Гога
Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.04.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слов нет !! :lol: :lol:

[Исправлено: Гога, 04.04.2019 - 11:26]
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§ Kairat stayer
Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 870
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А мы чем хуже ??

Цитата:
Гога:
- Так значит у нас идет 79ый год ?? И про поляка не совсем понял?


Вы же из дальнего зарубежья нас учите, как нам жить, что делать, советы даёте. Вы когда последний раз в Костанае-то были, как бы здесь мы не старались, даже с вашими советами, не скоро станем второй Германией, Польшей, Канадой и.т.д.
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§ elektron
Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2759
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.04.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вы же из дальнего зарубежья нас учите, как нам жить, что делать, советы даёте

Ну насчёт учить, явный перебор :lol: А если совет дельный, то почему бы и нет?
То Вы сами ссылаетесь, на зарубежный опыт, особенно финский вроде, то это кому то тут в упрёк ставите. :-x
Вы бы уж сами лично определились бы. 8-) :lol:
А по обсуждать, всегда рады будем. Но плиз без этого.
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§ maxsaf
Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1740
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

С финнами он мне кажется будет с радостью обсуждать тут что угодно. Остальные чужеземцы - отдыхайте :lol:

[Исправлено: maxsaf, 04.04.2019 - 23:03]
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§ maxsaf
Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1740
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вы же из дальнего зарубежья нас учите, как нам жить, что делать, советы даёте.

Кому нужны бесплатные советы иностранцев . Интереснее за ними за государственный счет слетать/сьездить в командировку :-)

[Исправлено: maxsaf, 04.04.2019 - 23:06]
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