Медный Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для... #76





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2652

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:56 Цитата: Victor Yang:



Забавный тест. У меня создалось впечатление, что он рассчитан на приезжих гостарбайтеров.

Устный экзамен: "Спросить как проехать куда-то"

"Устроиться в строительную фирму"

непосредственно тот тест на который вы оставили ссылку , так там на время и род практически всё, наверное чтобы не говорить: "Какой красивый девушка, нужен твой матерь жаниха?"