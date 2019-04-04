NG.kz Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 35372

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:43 За годы жизни «Нашей Газеты» - а нам нынче 17, однако - приходилось писать всякие редакторские колонки: веселые, ехидные, умильные... Сегодня получается исключительно в стиле милитари. Как любят говорить всякие там коррупционеры и нурлыкуны, не мы такие, жизнь такая.

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