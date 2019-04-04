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§ NG.kz
Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о строительстве АЭС
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35372
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.04.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее заместитель министра энергетики сообщил, что в Алматинской области выделили место под атомную электростанцию на случай, если Казахстан решит ее строить. Тему стали обсуждать после встречи президентов Казахстана и России.
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§ КГСПС
Re: Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 820
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 04.04.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
изучались различные площадки с точки зрения сейсмичности района,/// Восточный Казахстан и Алматинская область самые несейсмичные?!
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§ Victor Yang
Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о строительстве АЭС
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11405
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.04.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Восточный Казахстан и Алматинская область самые несейсмичные?!

Вот-вот.
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§ arman_kst
Re: Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 233
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шымкент нормально будет
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§ Victor Yang
Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о строительстве АЭС
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11405
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.04.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Шымкент нормально будет

Там плотность населения большая. Самый оптимальный вариант - Тургай - там точно никому не помешает.
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§ Сабыр
Re: Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас столько бесполезной и ненужной степи. Конечно надо строить и не одну! Всю Азию можем завалить дешёвой и безопасной энергией! Хотя,и бензином можем залить,но строим экспо а не нпз. Умом,конечно, непонять. Видимо,завалили всех зелёной энергией))
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