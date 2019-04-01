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≡ Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили условно-досрочно		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили условно-досрочно
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35372
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.04.19 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 1 апреля, областной суд рассмотрел частную жалобу Ахмедбека АХМЕТЖАНОВА на постановление суда № 2 Костаная от 5 февраля 2019 года. Тогда Ахметжанову было отказано и в выходе по УДО, и в замене неотбытой части наказания штрафом.
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§ arman_kst
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 233
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.04.19 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первоапрельская шутка?
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§ seroff
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили...
seroff


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Сообщений: 238
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 01.04.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ещё одно доказательство того,что деньги и связи в Казахстане выше закона.
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* drakon
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16010
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.04.19 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Первоапрельская шутка?

У меня такое ощущение, что в КОстанае,
365 дей в году - 1 апреля... :lol: ;-)
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§ Volonter
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили...
Volonter


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Сообщений: 1448
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 02.04.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В чём сила, брат?.. (с)
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§ Серый волк
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили условно-досрочно
Серый волк


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Сообщений: 10018
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.04.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если это не первоапрельская шЮтко юмора, то это глобайльнейшее позорище всей правоохранительной системе Казахстана.
Они больше вообше никто, ///!

[Исправлено: Iney, 02.04.2019 - 10:09]
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§ Serg_Jyk
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили...
Serg_Jyk


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Сообщений: 31
Регистрация: 15.10.15
Отправлено: 02.04.19 - 08:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это точно первоапрельская шутка
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§ Serg_Jyk
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили...
Serg_Jyk


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Сообщений: 31
Регистрация: 15.10.15
Отправлено: 02.04.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А нет бли...точно освободили по удо, даже на мыле уже написали. Круто, 70 лямов только доказанных спер, к 13 годам приговорили, потом сократили, потом под амнистию попал, потом еще сократили, бах и вышел на свободу как ни в чем не бывало, можно до конца своих дней больше не работать. Наша уголовная система на лицо
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§ Ахмат
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили...
Ахмат


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Сообщений: 27
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 02.04.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ребят,я думаю человек получил свою вину,все это нервы переживая суды,Тюрьма. Не сладко человеку пришлось. Это лично мое мнение не нужно критики обсуждения.
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* drakon
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили условно-досрочно
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16010
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.04.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ахмат:
человек получил свою вину,все это нервы переживая суды,Тюрьма.

Ещё же переживал,до того, как - попался... :-o
Это же тоже надо - учитывать... :lol:
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§ Медный
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили...
Медный


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Сообщений: 2650
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.04.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ахмат:
Ну ребят,я думаю человек получил свою вину,все это нервы переживая суды,Тюрьма. Не сладко человеку пришлось. Это лично мое мнение не нужно критики обсуждения.

Человек сладкой жизни хотел, а пришлось ему не сладко.. несправедливо!
Цитата:
Ахмат: я думаю человек получил свою вину

подумай ещё! потом нормально сформулируй... "получил вину", блин

Мне интересно, когда настанет то время, когда будут реабилитации по нынешним делам? Их столько сидит невинно осужденных, по сфабрикованным делам :lol:
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§ Ахмат
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили условно-досрочно
Ахмат


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 03.04.19 - 11:19
Комментарий удален модератором.
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§ Настенька
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили...
Настенька


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Сообщений: 14
Регистрация: 16.11.12
Отправлено: 04.04.19 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Serg_Jyk:
Круто, 70 лямов только доказанных спер

А штрафа всего 600000-вывод: воровать только в крупных размерах,иначе посОдят :lol:
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