/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на кризисы" - министр труда и соцзащиты РК		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на кризисы" - министр труда и соцзащиты РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35372
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.04.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встреча с населением членов правительственной делегации, которая прибыла в Костанай из Нур-Султана, проходит сейчас в ДК "Золотой колос" в Затобольске. После выступлений вице-министра и министров жители смогут задать вопросы.
Читать новость

§ arman_kst
Re: "Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 233
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блогер Жанна Иличьева не поехала
Профайл

§ Гога
Re: "Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.04.19 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Болтовня все это .Только показать какие они хорошие . Добрые дела в тишине делаются. И сделавший доброй дело не кричит на всю округу , не хвастает - а просто продолжает дальше творить добро .
Профайл

§ Victor Yang
"Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на кризисы" - министр труда и соцзащиты РК
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11405
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.04.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вы все хорошо знаете, что за 27 лет существования нашей республики благосостояние казахстанцев растет, - сказал Сапарбаев. - Несмотря на кризисы, в нашей стране никогда не было снижения заработной платы Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34301

Спасибо что рассказали. А то я думал что снижение покупательской способности валюты и есть фактическое снижение зарплаты, при сохранении той же суммы. Ну и про благосостояние я тоже не знал, что оно растет - думал, оно упало в 2015 году.
Цитата:
однако в Казахстане за это время 4 раза повышалась заработная плата, что в среднем составило повышение в 2,5 раза Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34301#800475

... но жизнь подорожала также примерно в два раза - так что, на том же уровне и остались.

[Исправлено: Victor Yang, 04.04.2019 - 16:26]
Профайл

§ Добринцофф
Re: "Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6440
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.04.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пустите эту делегацию по улицам Затобольска ,пусть посмотрят как дети в школу по грязи плывут.Если ,что могу сам провезти их на своей машине.
Профайл

§ Гога
Re: "Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.04.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
но жизнь подорожала также примерно в два раза - так что, на том же уровне и остались. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34301#800475
- Какие 2 раза ?? Поболее , да очень даже .Соляра в начале века где-то тенге 13 была , и какая сейчас ??
Профайл

§ Victor Yang
"Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на кризисы" - министр труда и соцзащиты РК
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11405
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.04.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Какие 2 раза ?? Поболее , да очень даже .Соляра в начале века где-то тенге 13 была , и какая сейчас ??

Он говорит про "последние 7 лет, за которые было два мировых кризиса".
Профайл

§ КГСПС
Re: "Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 820
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 04.04.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вице-премьер РК Гульшара АБДЫКАЛЫКОВА заявила собравшимся, что большая делегация приехала для разъяснения социальных программ, которые будут приняты на ближайшие 3 года.///На эти цели уже выделено 2,3 трлн тенге, - напомнила она. - На 2019 год выделено 444 млрд тенге./// Программы ещё только будут приняты, но их уже разъясняют и деньги выделены!
Профайл

* drakon
"Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на кризисы" - министр труда и соцзащиты РК
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16010
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.04.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
про "последние 7 лет, за которые было два мировых кризиса".

Ну это в Мире был КРИЗИС. В Казахстане же небыло кризиса.
Сам ЛН, Первый Президент - говорил, что кризиса - нет... :lol: :oops: :-P
Профайл

§ КГСПС
Re: "Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 820
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 04.04.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несмотря на кризисы, в нашей стране никогда не было снижения заработной платы и сокращения работников.///Пургомёт. Я лично был сокращён со многими другими работниками ССГПО в 1999 году.
Профайл

§ таноми52
Re: "Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.04.19 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Программы ещё только будут приняты, но их уже разъясняют и деньги выделены!


Интересно, для чего это "хождение в народ", с какой целью? Получить одобрение?
И что, и для чего нужно нам, неразумным, "разъяснять"?
Всегда "умилял" приезд посланцев, разъясняющих провинциалам и "деревне" очередные "шаги,инициативы" Елбасы, выводящие страну на новый уровень. Сами-то мы, видно, считают они, не способны на умственную деятельность. А может, хотели сразу пресечь иное толкование и направить в нужное русло
Профайл

§ КГСПС
"Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на кризисы" - министр труда и соцзащиты РК
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 820
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 04.04.19 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

В чем и дело. Вот такие у нас министры, даже мало мальскую инициативу родить не могут, только чужие разъясняют. И то не всегда правильно (патамушта)
Профайл

§ Настенька
Re: "Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на...
Настенька


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 16.11.12
Отправлено: 04.04.19 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Сами-то мы, видно, считают они, не способны на умственную деятельность.

Причем заметьте,упор делается именно на работников госучреждений,значит про нас (туда не приглашенных) так не думают и хоть это радует в этом "хождении в народ".
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 158, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 158
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 257
Пользователей: 1
Всего: 258

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх