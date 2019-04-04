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≡ Улицу Майлина в Костанае кронировали, не пощадив даже разбухшие на ветках почки		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Улицу Майлина в Костанае кронировали, не пощадив даже разбухшие на ветках почки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35372
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.04.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деревья обрезали, стволовые ветки вновь не сохранили, а дерево уже проснулось и скоро мы бы могли увидеть первые листочки. Бревна и ветки безхозно разбросаны вокруг.
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§ директор пляжа
Re: Улицу Майлина в Костанае кронировали, не пощадив даже...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 67
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 04.04.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почему люди так с этим кронированием страдают?
"+" нет пуха, ветки не мешают ЛЭП, во время ураганов ветки не упадут на всяких горемык и авто, дерево не погибает, до весны 10 раз обрастет ветками.
"-" нет
что еще не так?
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§ Гога
Re: Улицу Майлина в Костанае кронировали, не пощадив даже...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.04.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специализированная природоохранная прокуратура Костанайской области.Адрес: Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Алтынсарина 118 «А»Тел.: +77142533155Сайт: http://kst.prokuror.kz/rus/sub/spp - ___Сюда надо писать и звонить !!! И где хваленная *зеленая комиссия*!Как так можно издеваться над городом и горожанами !
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§ yudjin
Re: Улицу Майлина в Костанае кронировали, не пощадив даже...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5845
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.04.19 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнится, на слушаниях в акимате были представлены 2 специалиста, которые будут работать с подрядчиками и осматривать деревья. А теперь смотрим на второе фото сверху. Ау, специалисты, вы где? Деревья пилят без осмотра?
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§ Елена Пикельная
Re: Улицу Майлина в Костанае кронировали, не пощадив даже...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 261
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 04.04.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Природоохранную прокуратуру упразднили ещё в прошлом году. А зачем она? У нас же нет экологических преступлений! Всё по "правилам"...
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§ Гога
Re: Улицу Майлина в Костанае кронировали, не пощадив даже...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.04.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Елена Пикельная
Не знал ! Ну тогда писать в прокуратуру .Засыпать их письмами и обращениями .
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§ Елена Пикельная
Re: Улицу Майлина в Костанае кронировали, не пощадив даже...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 261
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 04.04.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
что еще не так?

Отсутствие даже зачатков экологического сознания
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§ yudjin
Улицу Майлина в Костанае кронировали, не пощадив даже разбухшие на ветках почки
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5845
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.04.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
+" нет пуха, ветки не мешают ЛЭП, во время ураганов ветки не упадут на всяких горемык и авто, дерево не погибает, до весны 10 раз обрастет ветками. "-" нет

Пух -неделя максимум, с дождями еще меньше.
ЛЭП - далеко не везде где массово пилят деревья
Ураганы - по НЕПОДТВЕРЖДЕННОЙ статистике от Тарасова - 3 случая в год. Масштаб трагедии и УЩЕРБ - неизвестен.
Обрастание - по исследованиям биологов, 10% всех оболваненных погибает в первый год, за 5 лет - 50 %

Минусов - целая лекция, которую пытался донести акиматовским выскочкам, подрядчикам, депутатам и не понятно для чего присутствующих на слушаниях.
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§ JereK
Улицу Майлина в Костанае кронировали, не пощадив даже разбухшие на ветках почки
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1343
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 04.04.19 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
до весны 10 раз обрастет ветками.


Вы, случайно, не один из этих, прости господи, специалистов?

Цитата:
директор пляжа: во время ураганов ветки не упадут на всяких горемык и авто


Они и падают, в основном, с деревьев, которые подвергались подобному вандализму.

[Исправлено: JereK, 04.04.2019 - 19:26]
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§ таноми52
Re: Улицу Майлина в Костанае кронировали, не пощадив даже...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.04.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
почему люди так с этим кронированием страдают?


Вот тоже задалась этим вопросом.
Думаю, экология - да, не эстетично выглядящие насаждения -да, невежественное выполнение работ -да, вреда больше, чем пользы -да!
Но больше всего возмущает, что из года в год из бюджета уходят бешеные деньги на работы, которые делаются для видимости, а не результата, лишь бы "освоить"!
Что вызывает определённые умозаключения.
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