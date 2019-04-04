Цитата: директор пляжа:

+" нет пуха, ветки не мешают ЛЭП, во время ураганов ветки не упадут на всяких горемык и авто, дерево не погибает, до весны 10 раз обрастет ветками. "-" нет

Пух -неделя максимум, с дождями еще меньше.

ЛЭП - далеко не везде где массово пилят деревья

Ураганы - по НЕПОДТВЕРЖДЕННОЙ статистике от Тарасова - 3 случая в год. Масштаб трагедии и УЩЕРБ - неизвестен.

Обрастание - по исследованиям биологов, 10% всех оболваненных погибает в первый год, за 5 лет - 50 %



Минусов - целая лекция, которую пытался донести акиматовским выскочкам, подрядчикам, депутатам и не понятно для чего присутствующих на слушаниях.