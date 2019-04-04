Victor Yang "Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на кризисы" - министр труда и соцзащиты РК #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 11405

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:20 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34301 Вы все хорошо знаете, что за 27 лет существования нашей республики благосостояние казахстанцев растет, - сказал Сапарбаев. - Несмотря на кризисы, в нашей стране никогда не было снижения заработной платы Источник:

Спасибо что рассказали. А то я думал что снижение покупательской способности валюты и есть фактическое снижение зарплаты, при сохранении той же суммы. Ну и про благосостояние я тоже не знал, что оно растет - думал, оно упало в 2015 году.

Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34301#800475 однако в Казахстане за это время 4 раза повышалась заработная плата, что в среднем составило повышение в 2,5 раза Источник:

... но жизнь подорожала также примерно в два раза - так что, на том же уровне и остались.



[Исправлено: Victor Yang, 04.04.2019 - 16:26]