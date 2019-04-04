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§ NG.kz
Названа причина низкой урожайности и ухудшения качества пшеницы в Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35372
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.04.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый заместитель акима области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ отметил в докладе, что в Костанайской области увеличивается количество посевных площадей, на которых, по данным обследований, зафиксировано низкое содержание подвижных форм азота и фосфора
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§ Гога
Re: Названа причина низкой урожайности и ухудшения качества...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.04.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любовь , комсомол и весна !! Навеяло , молодость вспомнилась - как бы в 70-80ые вернулся . То же собрание партийно-хозяйственного актива области , только лица другие . И почему бы в городе ещё и дачников не собирать - чтобы помочь определиться со сроками посева лука и других культур-мультур??
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