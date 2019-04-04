Цитата: Убирать территорию вокруг мусорных контейнеров должны в радиусе 1,5 м, чтобы к ним можно было подойти в любую погоду.

Надеюсь товарищ Кушнир видел фото весенних пейзажей всего лишь одного городского района, в котором проживает начальник жкх?

Не поленюсь, повторю:













































Цитата: Жильцы справедливо могут возмутиться, что есть факты, когда работа выполнена плохо.

А как не возмущаться... Это состояние соответствует цивилизованной стране?



Отправлял эти же фотки на ватсап ЖКХ... Ответ:

"за площадки отвечает пкск.... обращайтесь в пкск.. если не реагируют, в жилинспекцию 540888... Ремонтом плит и ограждения тоже занимается пкск"



Напрашиваются вопросы, так кто же за мусорное безобразие всё же отвечает? На какие шиши пкск должны обустраивать площадки иногда находящиеся ВНЕ ДВОРОВ, на городской земле?