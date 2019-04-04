/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35372
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.04.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом на брифинге в городском акимате сообщил директор ГКП «Тазалык-2012» Александр КУШНИР. Из закупленных в 2018 году 300 контейнеров сломали или сожгли уже 30. Вандалов поймать не удалось.
Читать новость

§ Kairat stayer
Re: Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 870
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам Кушнира, на телефон горячей линии раньше звонили очень часто, но после того, как разговоры стали записывать, количество обращений резко упало.

Причины какие, получается часть требовании, претензии граждан сократились, после того как стали записывать, что они необоснованные были что ли? Тем не-менее они-же имеются, хоть и уменьшились.
Профайл

§ Kairat stayer
Re: Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 870
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А.Кушнир: Из закупленных в 2018 году 300 контейнеров сломали или сожгли уже 30. Вандалов поймать не удалось.

Вот это одна из актуальных проблем, в данном случае предприятие терпит непредвиденные убытки.
Профайл

§ yudjin
Re: Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5844
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.04.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Убирать территорию вокруг мусорных контейнеров должны в радиусе 1,5 м, чтобы к ним можно было подойти в любую погоду.

Надеюсь товарищ Кушнир видел фото весенних пейзажей всего лишь одного городского района, в котором проживает начальник жкх?
Не поленюсь, повторю:






















Цитата:
Жильцы справедливо могут возмутиться, что есть факты, когда работа выполнена плохо.

А как не возмущаться... Это состояние соответствует цивилизованной стране?

Отправлял эти же фотки на ватсап ЖКХ... Ответ:
"за площадки отвечает пкск.... обращайтесь в пкск.. если не реагируют, в жилинспекцию 540888... Ремонтом плит и ограждения тоже занимается пкск"

Напрашиваются вопросы, так кто же за мусорное безобразие всё же отвечает? На какие шиши пкск должны обустраивать площадки иногда находящиеся ВНЕ ДВОРОВ, на городской земле?
Профайл

§ Kairat stayer
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 870
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А.Кушнир: По-хорошему, мне каждый год нужно закупать по 2 единицы техники, ведь сейчас средний возраст машин - 19 лет.

Тоже актуально, хорошо, что открыли сайт, возможно есть обратная связь, отмеченные гражданами недостатки и недоработки устраняете, с последующим оповещением. Желательно проблемы освещать хотя-бы раз в полгода, для спец. техники 19 лет наверное критично. По вандалам ломающим и жгущим контейнера, их надо ловить полиции, не в один-же день совершены правонарушения. Ну и другие имеющияся проблемы следует решать.

[Исправлено: Kairat stayer, 04.04.2019 - 16:13]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 144, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 144
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 291
Пользователей: 3
Всего: 294

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх