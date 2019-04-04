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§ NG.kz
"Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на кризисы" - министр труда и соцзащиты РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35372
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.04.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встреча с населением членов правительственной делегации, которая прибыла в Костанай из Нур-Султана, проходит сейчас в ДК "Золотой колос" в Затобольске. После выступлений вице-министра и министров жители смогут задать вопросы.
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§ arman_kst
Re: "Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 233
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блогер Жанна Иличьева не поехала
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§ Гога
Re: "Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.04.19 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Болтовня все это .Только показать какие они хорошие . Добрые дела в тишине делаются. И сделавший доброй дело не кричит на всю округу , не хвастает - а просто продолжает дальше творить добро .
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* Victor Yang
"Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на кризисы" - министр труда и соцзащиты РК
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11405
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.04.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вы все хорошо знаете, что за 27 лет существования нашей республики благосостояние казахстанцев растет, - сказал Сапарбаев. - Несмотря на кризисы, в нашей стране никогда не было снижения заработной платы Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34301

Спасибо что рассказали. А то я думал что снижение покупательской способности валюты и есть фактическое снижение зарплаты, при сохранении той же суммы. Ну и про благосостояние я тоже не знал, что оно растет - думал, оно упало в 2015 году.
Цитата:
однако в Казахстане за это время 4 раза повышалась заработная плата, что в среднем составило повышение в 2,5 раза Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34301#800475

... но жизнь подорожала также примерно в два раза - так что, на том же уровне и остались.

[Исправлено: Victor Yang, 04.04.2019 - 16:26]
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§ Добринцофф
Re: "Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6440
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.04.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пустите эту делегацию по улицам Затобольска ,пусть посмотрят как дети в школу по грязи плывут.Если ,что могу сам провезти их на своей машине.
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§ Гога
Re: "Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.04.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
но жизнь подорожала также примерно в два раза - так что, на том же уровне и остались. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34301#800475
- Какие 2 раза ?? Поболее , да очень даже .Соляра в начале века где-то тенге 13 была , и какая сейчас ??
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* Victor Yang
"Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на кризисы" - министр труда и соцзащиты РК
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11405
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.04.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Какие 2 раза ?? Поболее , да очень даже .Соляра в начале века где-то тенге 13 была , и какая сейчас ??

Он говорит про "последние 7 лет, за которые было два мировых кризиса".
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