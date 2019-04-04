NG.kz «Очень» - только про самсу



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:23 Предпоследняя мне не удалась. Уже потому, что обед в расхваленном кафе я делила с мухами. Да и еда этническим колоритом не поразила. Но оставим прошлое. Тем более что меня навели на еще одно заведение в Костанае, которое предлагает блюда узбекской и уйгурской кухонь. Пошли с подругой в надежде съесть что-нибудь с национальными особенностями.

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