/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Очень» - только про самсу		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Очень» - только про самсу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35359
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.04.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предпоследняя мне не удалась. Уже потому, что обед в расхваленном кафе я делила с мухами. Да и еда этническим колоритом не поразила. Но оставим прошлое. Тем более что меня навели на еще одно заведение в Костанае, которое предлагает блюда узбекской и уйгурской кухонь. Пошли с подругой в надежде съесть что-нибудь с национальными особенностями.
Читать статью

§ lelik1375
«Очень» - только про самсу
lelik1375


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 386
Регистрация: 23.10.13
Отправлено: 04.04.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы хоть адрес /// пишите. А вдруг кому захочется посетить? А по фото такому не найти.

[Исправлено: Iney, 04.04.2019 - 11:03]
Профайл

* Yorik
Re: «Очень» - только про самсу
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 605
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 04.04.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lelik1375:
Вы хоть адрес

На Дощанова этот Тандыр, не доезжая ТДСа (если в сторону кривого ехать), там раньше сантехникой торговали вроде.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 145, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 144
Зарегистрированные пользователи: Ольга Колоколова

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 256
Пользователей: 5
Всего: 261

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх