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§ NG.kz
Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35359
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.04.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что его первый зарубежный визит в качестве главы республики является показательным. «Сам факт моего первого зарубежного визита именно в Россию о многом говорит», - сказал он.
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* yudjin
Re: Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5840
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.04.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в 14.00 по времени Нур-Султана.

как звучит-то... по ходу скоро летоисчесление в Казахстане введут от Рождества Нур-султана. ;-)
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§ Настенька
Re: Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
Настенька


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 16.11.12
Отправлено: 03.04.19 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
как звучит-то...

тоже резануло.... обхохочешься.... до чего дошло... понятно,что в Костанае теперь вообще костьми лягут только бы не вернуться к географическому,научно обоснованному. Только вот перед потомками стыдно будет за неграмотность,когда-то же это поднимется образованными людьми, но, очевидно, не всем
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§ Гога
Re: Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 755
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.04.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
yudjin
Ну а что !?! В Северной Корее сейчас , если не ошибаюсь - 107 год ? А мы чем хуже ?? 8-)
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§ Гога
Re: Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 755
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.04.19 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И честно говоря удручает уровень встречающих !Статус для президента маловат .
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§ Kairat stayer
Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 864
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
И честно говоря удручает уровень встречающих !Статус для президента маловат .


Важны преемственность, итоги и озвученные совместные заявления руководителей братских народов. Хотел бы выразить Президенту Казахстана и всем нашим коллегам, друзьям из Казахстана искреннюю признательность за продуктивный и содержательный разговор. Уверен, что результаты нашей встречи будут способствовать укреплению союзнических отношений России и Казахстана на благо братских народов двух стран, - заключил Владимир Путин.

Подробнее здесь: https://24.kz/ru/news/top-news/item/306613-sovmestnoe-zayavlenie-k-tokaeva-i-v-v-putina

Да и ранее в поздравительной телеграмме из Кремля от 21 марта 2019 года отмечалось: В.В.Путин: «Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание конструктивного российско-казахстанского сотрудничества во всех областях, а также партнерского взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов, идет в русле упрочнения региональной стабильности и безопасности».

Подробнее здесь: http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/telegrammes_and_letters/telegrammy-i-pozdravleniya-kasym-zhomartu-tokaevu-v-svyazi-s-vstupleniem-v-dolzhnost-prezidenta-respubliki-kazahstan
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§ Kairat stayer
Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 864
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Ну а что !?! В Северной Корее сейчас , если не ошибаюсь - 107 год ? А мы чем хуже ??


Вы-же польский эксперт пан Гога, конечно ничем не хуже.
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§ Мишаня
Re: Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 692
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 04.04.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
честно говоря удручает уровень встречающих

Заметно, да. Единственное оправдание, если визит незапланированный. А так некрасиво, на уровне зама МИД
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