Kairat stayer Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 864

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:05 Цитата: Гога:

И честно говоря удручает уровень встречающих !Статус для президента маловат .



Важны преемственность, итоги и озвученные совместные заявления руководителей братских народов. Хотел бы выразить Президенту Казахстана и всем нашим коллегам, друзьям из Казахстана искреннюю признательность за продуктивный и содержательный разговор. Уверен, что результаты нашей встречи будут способствовать укреплению союзнических отношений России и Казахстана на благо братских народов двух стран, - заключил Владимир Путин.



Подробнее здесь: https://24.kz/ru/news/top-news/item/306613-sovmestnoe-zayavlenie-k-tokaeva-i-v-v-putina



Да и ранее в поздравительной телеграмме из Кремля от 21 марта 2019 года отмечалось: В.В.Путин: «Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание конструктивного российско-казахстанского сотрудничества во всех областях, а также партнерского взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов, идет в русле упрочнения региональной стабильности и безопасности».



Подробнее здесь: http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/telegrammes_and_letters/telegrammy-i-pozdravleniya-kasym-zhomartu-tokaevu-v-svyazi-s-vstupleniem-v-dolzhnost-prezidenta-respubliki-kazahstan