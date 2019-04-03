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§ NG.kz
11 дней отдохнут казахстанцы в мае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35359
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.04.19 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В мае в Казахстане отмечают Праздник единства народа Казахстана, День защитника Отечества и День Победы. В этом месяце 11 выходных дней. Рабочих дней для казахстанцев с пятидневной рабочей неделей - 20.
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§ Ахмат
Re: 11 дней отдохнут казахстанцы в мае
Ахмат


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Сообщений: 27
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 03.04.19 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будем отдыхать клева
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§ АбраКадабра
Re: 11 дней отдохнут казахстанцы в мае
АбраКадабра


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Сообщений: 40
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо работать. Отпраздновать великий праздник 9 мая, и приступить к работе.
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