Анатолий Сальник Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне... #1





(Пользователи) Сообщений: 60

Регистрация: 23.01.19 (Пользователи) Отправлено: - 09:43 Пост описывает типичные оценки взаимоотношения прессы и властей, которые повторяются десятилетиями в странах подобных РК. Учитывая наиболее тесные взаимоотношения СМИ и прессы с полицией, хочу отметить, что зачастую журналисты недооценивают противника и с луком и стрелами кидаются на танки. Война же.

По материалам брифинга Армана Бердалина большая часть коррупционных сообщений в call-центр Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции касается фактов вымогательства взяток и незаконных вознаграждений со стороны должностных лиц госорганов. Среди них преобладают должностные лица органов внутренних дел – 79, а также работников местных исполнительных органов – 16, работников сферы образования – 20, здравоохранения – 15.

Здесь понятно, что журналисты имеют особое чутьё на тварей разных мастей и калибров.

А теперь обратимся к типичному портрету коррупционера, составленного в Академии генеральной прокуратуры РФ.

Согласно составленному портрету, среднестатистический коррупционер – это мужчина 40 лет с высшим образованием. Женат и имеет детей. Энергичен и инициативен, стрессоустойчив и общителен. Готов много работать и отлично контролирует свои эмоции. Не нарушает общественный порядок и не злоупотребляет алкоголем и наркотиками.

Поэтому разоблачение такого "фрукта" требует от журналиста наличия ещё лучших интеллектуальных, психо-физиологических задатков. Что не всегда так.