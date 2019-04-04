pandit Re: Землю выбивают из-под ног #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 340

Регистрация: 04.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:59 Октябрьский сельский округ (Казахстанец)- три поселка без воды, государство не может у Тэрры изъять земли для водовода и скважины, много лет уже. Ближе источников воды нет.

А тут березка в чистом поле стоит, и обойти ее никак нельзя, надо вырубить обязательно. Может уже пора проектировщикам/земельщикам эти иски предъявлять, по такому нерациональному плану устройства территорий? Жалко человека, могу себе представить сколько стоит сил, здоровья и денег, чтобы противостоять этой несусветной глупости, прикрывающейся громкими словами, интересами государства.