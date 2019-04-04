/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Землю выбивают из-под ног		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Землю выбивают из-под ног
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35359
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.04.19 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Формально коллегия 2 апреля оставила в силе решение суда первой инстанции, признав законным постановление акимата Костаная о принудительном отчуждении земли у предпринимателя. А в натуре, с учетом последствий того, как рассудила спор Фемида, ситуация для бизнеса выглядит именно так, как обозначено в подзаголовке.
Читать статью

§ pandit
Re: Землю выбивают из-под ног
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 340
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 04.04.19 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Октябрьский сельский округ (Казахстанец)- три поселка без воды, государство не может у Тэрры изъять земли для водовода и скважины, много лет уже. Ближе источников воды нет.
А тут березка в чистом поле стоит, и обойти ее никак нельзя, надо вырубить обязательно. Может уже пора проектировщикам/земельщикам эти иски предъявлять, по такому нерациональному плану устройства территорий? Жалко человека, могу себе представить сколько стоит сил, здоровья и денег, чтобы противостоять этой несусветной глупости, прикрывающейся громкими словами, интересами государства.
Профайл

§ Макарыч
Re: Землю выбивают из-под ног
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 706
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 04.04.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитал только BI Group и все стало понятно. Эти в Астане все под себя подмяли, через свою крышу наверняка на власти Костаная давят, те не могут отказать
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 144, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 143
Зарегистрированные пользователи: Ольга Колоколова

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 249
Пользователей: 5
Всего: 254

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх