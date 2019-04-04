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§ NG.kz
Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35359
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.04.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За годы жизни «Нашей Газеты» - а нам нынче 17, однако - приходилось писать всякие редакторские колонки: веселые, ехидные, умильные... Сегодня получается исключительно в стиле милитари. Как любят говорить всякие там коррупционеры и нурлыкуны, не мы такие, жизнь такая.
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§ Анатолий Сальник
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
Анатолий Сальник


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Сообщений: 60
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 04.04.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пост описывает типичные оценки взаимоотношения прессы и властей, которые повторяются десятилетиями в странах подобных РК. Учитывая наиболее тесные взаимоотношения СМИ и прессы с полицией, хочу отметить, что зачастую журналисты недооценивают противника и с луком и стрелами кидаются на танки. Война же.
По материалам брифинга Армана Бердалина большая часть коррупционных сообщений в call-центр Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции касается фактов вымогательства взяток и незаконных вознаграждений со стороны должностных лиц госорганов. Среди них преобладают должностные лица органов внутренних дел – 79, а также работников местных исполнительных органов – 16, работников сферы образования – 20, здравоохранения – 15.
Здесь понятно, что журналисты имеют особое чутьё на тварей разных мастей и калибров.
А теперь обратимся к типичному портрету коррупционера, составленного в Академии генеральной прокуратуры РФ.
Согласно составленному портрету, среднестатистический коррупционер – это мужчина 40 лет с высшим образованием. Женат и имеет детей. Энергичен и инициативен, стрессоустойчив и общителен. Готов много работать и отлично контролирует свои эмоции. Не нарушает общественный порядок и не злоупотребляет алкоголем и наркотиками.
Поэтому разоблачение такого "фрукта" требует от журналиста наличия ещё лучших интеллектуальных, психо-физиологических задатков. Что не всегда так.
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§ Анатолий Сальник
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
Анатолий Сальник


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Сообщений: 60
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 04.04.19 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкретный пример. Что заставило публиковать материалы суда? Замуж не втерпёж? Конкуренты могли раньше материал разместить? "Забейте" тему в информационном, бесспорном ключе. Можно ведь было дождаться судебного решения и на всю катушку, в стихах и красках разрисовать "подвиги" ответчика. Причём после всех апелляций, когда решение окончательное.
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* yudjin
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5840
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.04.19 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну с Днём рождения, Вас, единственные и неповторимые!
Честно скажу, традиционную открытку заранее не подготовил... не было времени и идеи. В ожидании опять же традиционной празднично-итоговой колонки редактора, открываю утром НГ... есть! и колонка и идея!
Ловите:


Так что, будьте бомбой , держите прицел по ветру, носите гордо звание "ЛУЧШИХ", но не хватайте звёзд... Давайте кому надо,извините, проср...ся... а в остальном, НЕ КАНТОВАТЬ! И НЕ СДАВАТЬСЯ!
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§ директор пляжа
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 04.04.19 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Благодарим, что скрашиваете наши трудовые будни.
Успешных начинаний и продолжений Вам, долгих лет существования, постоянного роста!
Без Вашей жесткой руки и пера, объективных освещений событий, не было бы так, как есть сейчас! С ДР!
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* Ольга Колоколова
Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2308
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 04.04.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо всем за добрые слова и вообще за всякие слова! Мы все рады, что вы у нас есть
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