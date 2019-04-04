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§ NG.kz
Здесь птицы не живут, деревья не растут
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35359
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.04.19 - 03:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На последнем заседании общественного совета, прошедшем 27 февраля, было много предложений по вопросам озеленения города. То хотели создать карту зеленых насаждений, то говорили о персональном подходе к каждому дереву. Тогда же в отделе ЖКХ Костаная признали, что до 2019 года как кронирование, так и посадку деревьев производили с нарушениями технологий. Что сегодня?
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§ Гога
Re: Здесь птицы не живут, деревья не растут
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 755
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.04.19 - 03:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наименование (рус. яз)ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ"CВОДНЫЙ РЕЕСТР ГОС. АКТИВОВ - ОБЪЕКТЫ -НЕДВИЖИМОСТИ - Объекты недвижимости (1695) - Чего только нет в оперативном управлении ЖКХ , а вы про какие-то ветки !!Там в основном квартиры .
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§ Гога
Re: Здесь птицы не живут, деревья не растут
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 755
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.04.19 - 03:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тут целый дом в собственности *первичный объект12:193:012:3040:1/А12:193:012:3040:1/А09.10.2018 15:11многоквартирный жилой дом3 796,1052 498,20обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Б.Майлина, д. 19/1Костанайская областьКостанай г.а.Право собственности04.08.2017 16:30*
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§ Гога
Re: Здесь птицы не живут, деревья не растут
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 755
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.04.19 - 03:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первичный объект12:193:099:014:1/А12:193:099:014:1/А09.10.2018 15:11кафе90,40181,30обл. Костанайская, г. Костанай, тр. Екатеринбурт- Алматы 550км, уч. 3Костанайская областьКостанай г.а.Право собственности03.08.2017 17:48
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§ Гога
Re: Здесь птицы не живут, деревья не растут
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 755
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.04.19 - 03:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первичный объект12:193:014:197:1/Г12:193:014:197:1/Г09.10.2018 15:11баня66,201обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Набережная, д. 56/2Костанайская областьКостанай г.а.Право собственности18.04.2017 15:48
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§ Гога
Re: Здесь птицы не живут, деревья не растут
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 755
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.04.19 - 03:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все это или в управлении , или в собственности ЖКХ г.Костаная. Данные взяты с официального сайта .*ИдентификаторКСТ-011171БИН020440004931РНН391700211974ОКПО39704711Наименование (рус. яз)ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ"CВОДНЫЙ РЕЕСТР ГОС. АКТИВОВ - ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ *
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§ Гога
Re: Здесь птицы не живут, деревья не растут
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 755
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.04.19 - 03:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понимаю , что не совсем по теме , но надеюсь на благосклонность редакции и надеюсь , что не удалять ! Благодарю !
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§ Сергей_я
Re: Здесь птицы не живут, деревья не растут
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2704
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.04.19 - 08:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Мы уже определили подрядную организацию в лице ТОО «Жана омэр», которая займется озеленением города. Сумма договора - 50 млн тенге.

Господин П....расов. Скока себе заберете с этих денег то? Или тут будет все проще. Садим деревья, не ухаживаем за ними, они умирают и на след. год еще раз садим. Итак по кругу. Денежка идет, бюджет пилим, лексусы меняем раз в год.
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* yudjin
Re: Здесь птицы не живут, деревья не растут
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5840
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.04.19 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы уже определили подрядную организацию в лице ТОО «Жана омэр»

Что в переводе на русский означает " Смотрите НОВЫЙ О, АКИМ пришел"...
А куды дели прошлогодние "Буланды"? Или это очередная фирма-ширма для распила... А работать будут всё те же субподрядчики:
Цитата:
ТОО «Вескор», в центре работает ТОО «Таза жол АТ», на юге - ТОО «АБЗ плюс», северо-запад обслуживает ТОО «Капитал Групп Союз», а в пригородных поселках трудятся сотрудники ТОО «Конгломерат.KZ»
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