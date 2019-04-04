Сергей_я Re: Здесь птицы не живут, деревья не растут #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2704

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:37 Код: Мы уже определили подрядную организацию в лице ТОО «Жана омэр», которая займется озеленением города. Сумма договора - 50 млн тенге.

Господин П....расов. Скока себе заберете с этих денег то? Или тут будет все проще. Садим деревья, не ухаживаем за ними, они умирают и на след. год еще раз садим. Итак по кругу. Денежка идет, бюджет пилим, лексусы меняем раз в год.